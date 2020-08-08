У 2020 році прогнозується падіння української економіки на 6%.
Дивися повний текст Падіння економіки України буде глибшим, ніж світової - консенсус-прогноз.
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Додано: Вів 11 сер, 2020 08:50
Падіння економіки України буде глибшим, ніж світової -...
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Дивися повний текст Падіння економіки України буде глибшим, ніж світової - консенсус-прогноз.
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