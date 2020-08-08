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Падіння економіки України буде
глибшим, ніж світової -...

Падіння економіки України буде глибшим, ніж світової -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 08:50

Падіння економіки України буде глибшим, ніж світової -...

Пропонуємо до обговорення:
У 2020 році прогнозується падіння української економіки на 6%.

Дивися повний текст Падіння економіки України буде глибшим, ніж світової - консенсус-прогноз.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 08:50

Тому що у них тільки вірус, а в нас ще й зелена чума
olexiy_ogryzko
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 09:57

Re: а у нас

  olexiy_ogryzko написав:в нас ще й зелена

а до 2019 г. кто/что мешало строить заводы/пароходы? а не только клубнику собирать
sal
 
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