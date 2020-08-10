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Падіння економіки України буде
глибшим, ніж світової -...

Падіння економіки України буде глибшим, ніж світової -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 08:50

Падіння економіки України буде глибшим, ніж світової -...

Пропонуємо до обговорення:
У 2020 році прогнозується падіння української економіки на 6%.

Дивися повний текст Падіння економіки України буде глибшим, ніж світової - консенсус-прогноз.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 08:50

Тому що у них тільки вірус, а в нас ще й зелена чума
olexiy_ogryzko
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 06:13

Ну и что, на нас это никак не скажется. Мы уже настолько привыкли жить с постоянными кризисами на дне экономики, что уже ничего не боимся и даже адаптировались. В смутные времена даже легче деньги зарабатывать. Всегда любил какие-нибудь потрясения.
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 09:07

В Мире только вирус, а у нас безостановочно воруют начиная с 1991 года. Потому в Украине все стабильно, стабильно плохо!
hazanovich_alexey
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