З 42 країн Європи в 39 ціна на бензин в першому півріччі 2020 року в середньому була нижчою, ніж в 2019 році.
Дивися повний текст Індекс бензину: скільки пального можна купити на середню зарплату (інфографіка).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 11 сер, 2020 09:09
Індекс бензину: скільки пального можна купити на середню...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Індекс бензину: скільки пального можна купити на середню зарплату (інфографіка).
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|