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Індекс бензину: скільки пального можна купити на середню...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 11 сер, 2020 09:09
Пропонуємо до обговорення:
З 42 країн Європи в 39 ціна на бензин в першому півріччі 2020 року в середньому була нижчою, ніж в 2019 році.
Дивися повний текст Індекс бензину: скільки пального можна купити на середню зарплату (інфографіка)
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Додано: Вів 11 сер, 2020 09:09
Зачем вообще здесь работать за такую "зарплату"?
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