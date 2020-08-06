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У Мінсоцполітики анонсували
перевірки одержувачів субсидій

У Мінсоцполітики анонсували перевірки одержувачів субсидій
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 09:21

У Мінсоцполітики анонсували перевірки одержувачів субсидій

Пропонуємо до обговорення:
Найбільше порушень пов’язано з неповним декларуванням нерухомості, приховуванням зайнятості та доходів.

Дивися повний текст У Мінсоцполітики анонсували перевірки одержувачів субсидій.
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