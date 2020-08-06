Найбільше порушень пов’язано з неповним декларуванням нерухомості, приховуванням зайнятості та доходів.
Дивися повний текст У Мінсоцполітики анонсували перевірки одержувачів субсидій.
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Додано: Вів 11 сер, 2020 09:21
У Мінсоцполітики анонсували перевірки одержувачів субсидій
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Дивися повний текст У Мінсоцполітики анонсували перевірки одержувачів субсидій.
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