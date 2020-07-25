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"Газпром" другий місяць поспіль продає газ у Європу собі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 11 сер, 2020 10:47
Пропонуємо до обговорення:
Середня митна вартість експорту російського газу в Європу в червні 2020 року впала до 82 доларів за 1 тисячу кубометрів. Це нижче за ціну рівня беззбитковості "Газпрому".
Дивися повний текст \"Газпром\" другий місяць поспіль продає газ у Європу собі в збиток
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Додано: Вів 11 сер, 2020 10:47
НДПИ можно уменьшить и будет прибыльно.
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Grover
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Додано: Вів 11 сер, 2020 10:52
Зато так же как и Нафтогаз с лихвой всё компенсирует продажами на внутреннем рынке, ещё и на премии зарабатывают
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Додано: Сер 12 сер, 2020 09:17
Ребята, вы пишите честно, не стоит врать, хотя я понимаю вы украинское СМИ, но все же!))
«Газпром» не комментирует порог безубыточности поставок на европейский рынок.
А ваша информация взята из оценки агентства Fitch Ratings.
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hazanovich_alexey
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