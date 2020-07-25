RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
"Газпром" другий місяць поспіль
продає газ у Європу собі...

"Газпром" другий місяць поспіль продає газ у Європу собі...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 10:47

"Газпром" другий місяць поспіль продає газ у Європу собі...

Пропонуємо до обговорення:
Середня митна вартість експорту російського газу в Європу в червні 2020 року впала до 82 доларів за 1 тисячу кубометрів. Це нижче за ціну рівня беззбитковості "Газпрому".

Дивися повний текст \"Газпром\" другий місяць поспіль продає газ у Європу собі в збиток.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89760
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 10:47

НДПИ можно уменьшить и будет прибыльно.
Grover
 
Повідомлень: 69
З нами з: 05.04.11
Подякував: 1 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 10:52

Зато так же как и Нафтогаз с лихвой всё компенсирует продажами на внутреннем рынке, ещё и на премии зарабатывают
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 12206
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7068 раз.
Подякували: 3235 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 09:17

Ребята, вы пишите честно, не стоит врать, хотя я понимаю вы украинское СМИ, но все же!))
«Газпром» не комментирует порог безубыточности поставок на европейский рынок.
А ваша информация взята из оценки агентства Fitch Ratings.
hazanovich_alexey
Аватар користувача
 
Повідомлень: 84
З нами з: 31.08.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
На тлі стрибка цін на золото Абрамович продає 40%...
R2 » Пон 03 сер, 2020 17:02
1 113
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 сер, 2020 17:02
mapamapa
"Газпром" втратив єдине судно, яке може добудувати...
R2 » П'ят 31 лип, 2020 11:12
3 295
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 31 лип, 2020 14:32
svyatoslav_hromyak
Майже третина жителів ЄС не змогли дозволити собі...
R2 » Суб 25 лип, 2020 19:46
2 184
Переглянути останнє повідомлення
Суб 25 лип, 2020 20:38
Lady_N

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (25376)
12.08.2020 10:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.