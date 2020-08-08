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У IV кварталі ціна газу
перевищить 5 грн, - газзбути

У IV кварталі ціна газу перевищить 5 грн, - газзбути
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 11:03

У IV кварталі ціна газу перевищить 5 грн, - газзбути

Пропонуємо до обговорення:
Ринкова ціна не є дешевою ціною, а зростання цін на газ в Європі стимулює і подорожчання газу в Україні.

Дивися повний текст У IV кварталі ціна газу перевищить 5 грн, - газзбути.
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 11:03

Конец эпохи бедности не за горами!
simku01
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 11:05

Так вот и наступил конец эпохи бедности - зелебобики, вы теперь не бедные и должны платить по полной. )))))
bulkoed
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 11:24

  bulkoed написав:Так вот и наступил конец эпохи бедности - зелебобики, вы теперь не бедные и должны платить по полной. )))))

Воплощают начатые Петром реформы в жизнь!
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 19:40

А про цену в Европе молчат, бояться, намутили новых схем, и думают умные, все знают, а карательные органы слепые, и глухие, вот Вам и рынок газа, покуда бошки не отбить горе руководителям, толку не будет.
muznikolaj02
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 10:27

При Пете помнится по 8 был и обещали 12 грн/м3
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 10:29

muznikolaj02

Чего ж радио свободы молчит?
Неужели американцы в доле :mrgreen: :idea:
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