Ринкова ціна не є дешевою ціною, а зростання цін на газ в Європі стимулює і подорожчання газу в Україні.
Дивися повний текст У IV кварталі ціна газу перевищить 5 грн, - газзбути.
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Додано: Вів 11 сер, 2020 11:03
У IV кварталі ціна газу перевищить 5 грн, - газзбути
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У IV кварталі ціна газу перевищить 5 грн, - газзбути.
Додано: Вів 11 сер, 2020 11:05
Так вот и наступил конец эпохи бедности - зелебобики, вы теперь не бедные и должны платить по полной. )))))
Додано: Вів 11 сер, 2020 11:24
Воплощают начатые Петром реформы в жизнь!
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Вів 11 сер, 2020 19:40
А про цену в Европе молчат, бояться, намутили новых схем, и думают умные, все знают, а карательные органы слепые, и глухие, вот Вам и рынок газа, покуда бошки не отбить горе руководителям, толку не будет.
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