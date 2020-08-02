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SkyUp відкрила продаж квитків
на зимовий сезон: список...

SkyUp відкрила продаж квитків на зимовий сезон: список...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 11:12

SkyUp відкрила продаж квитків на зимовий сезон: список...

Пропонуємо до обговорення:
Авіакомпанія SkyUp відкрила продаж квитків на 14 маршрутів зимового сезону.

Дивися повний текст SkyUp відкрила продаж квитків на зимовий сезон: список маршрутів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 11:12

До Харкова зі Львова дуже потрібен дешевий прямий рейс.
ivtar1995
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