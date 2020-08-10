Економіка Польщі на сьогодні нарощує відрив від української завдяки багатомільярдній допомозі країн Євросоюзу, якої позбавлена Україна.
Дивися повний текст У Кабміні пояснили, чому економіка України відстала від Польщі.
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Додано: Вів 11 сер, 2020 12:59
У Кабміні пояснили, чому економіка України відстала від...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Кабміні пояснили, чому економіка України відстала від Польщі.
Додано: Вів 11 сер, 2020 13:00
Был я в правительственном квартале в Варшаве, и за весь день я увидел один Ренджровер и один Мерседес S класса. А так в основном шкоды, пежо, вольксвагены. Причем даже не дорогие седаны типа Суперба и Пассата или тем более Туарега, а гольфы, октавии, 307. Аж интересно - на чем ездит господин зам.министра Качка из Украины и его жена? А до него таких зам.министров сотни были в каждом министерстве за годы независимости. И все уходили оттуда миллионерами - вот и ответ, почему Польша развивается, а мы нет
Додано: Вів 11 сер, 2020 13:22
А давайте поставим вопрос иначе: почему Польше дают кредиты, а Украине - нет? Я говорю не про трансферты в рамках ЕС, а именно про те кредиты, которые Польша получала с условием возврата.
Хотя и про безвозвратные гранты можно вспомнить
Додано: Вів 11 сер, 2020 13:37
Потому, что Польша в свое время очень удачно под Германию "легла" (ну и шоковая послевоенная терапия чуть помогла)...
Додано: Вів 11 сер, 2020 14:27
Мы сколько денег получили? Разве мало?
Или по карманам на всех не хватило?
Зе-Чмо
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