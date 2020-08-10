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У Кабміні пояснили, чому
економіка України відстала від...

У Кабміні пояснили, чому економіка України відстала від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 12:59

У Кабміні пояснили, чому економіка України відстала від...

Пропонуємо до обговорення:
Економіка Польщі на сьогодні нарощує відрив від української завдяки багатомільярдній допомозі країн Євросоюзу, якої позбавлена Україна.

Дивися повний текст У Кабміні пояснили, чому економіка України відстала від Польщі.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 13:00

Был я в правительственном квартале в Варшаве, и за весь день я увидел один Ренджровер и один Мерседес S класса. А так в основном шкоды, пежо, вольксвагены. Причем даже не дорогие седаны типа Суперба и Пассата или тем более Туарега, а гольфы, октавии, 307. Аж интересно - на чем ездит господин зам.министра Качка из Украины и его жена? А до него таких зам.министров сотни были в каждом министерстве за годы независимости. И все уходили оттуда миллионерами - вот и ответ, почему Польша развивается, а мы нет
ALexxxS
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 13:22

  R2 написав: Економіка Польщі на сьогодні нарощує відрив від української завдяки багатомільярдній допомозі країн Євросоюзу, якої позбавлена Україна.


А давайте поставим вопрос иначе: почему Польше дают кредиты, а Украине - нет? Я говорю не про трансферты в рамках ЕС, а именно про те кредиты, которые Польша получала с условием возврата.
Хотя и про безвозвратные гранты можно вспомнить
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 13:37

  PasserBy написав:
  R2 написав: Економіка Польщі на сьогодні нарощує відрив від української завдяки багатомільярдній допомозі країн Євросоюзу, якої позбавлена Україна.


А давайте поставим вопрос иначе: почему Польше дают кредиты, а Украине - нет? Я говорю не про трансферты в рамках ЕС, а именно про те кредиты, которые Польша получала с условием возврата.
Хотя и про безвозвратные гранты можно вспомнить

Потому, что Польша в свое время очень удачно под Германию "легла" (ну и шоковая послевоенная терапия чуть помогла)...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 14:27

  PasserBy написав:
  R2 написав: Економіка Польщі на сьогодні нарощує відрив від української завдяки багатомільярдній допомозі країн Євросоюзу, якої позбавлена Україна.


А давайте поставим вопрос иначе: почему Польше дают кредиты, а Украине - нет? Я говорю не про трансферты в рамках ЕС, а именно про те кредиты, которые Польша получала с условием возврата.
Хотя и про безвозвратные гранты можно вспомнить


Мы сколько денег получили? Разве мало?
Или по карманам на всех не хватило?
Зе-Чмо
p_a_l
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