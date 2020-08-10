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У Кабміні пояснили, чому економіка України відстала від...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 11 сер, 2020 12:59
Пропонуємо до обговорення:
Економіка Польщі на сьогодні нарощує відрив від української завдяки багатомільярдній допомозі країн Євросоюзу, якої позбавлена Україна.
Дивися повний текст У Кабміні пояснили, чому економіка України відстала від Польщі
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R2
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Додано: Вів 11 сер, 2020 13:00
Был я в правительственном квартале в Варшаве, и за весь день я увидел один Ренджровер и один Мерседес S класса. А так в основном шкоды, пежо, вольксвагены. Причем даже не дорогие седаны типа Суперба и Пассата или тем более Туарега, а гольфы, октавии, 307. Аж интересно - на чем ездит господин зам.министра Качка из Украины и его жена? А до него таких зам.министров сотни были в каждом министерстве за годы независимости. И все уходили оттуда миллионерами - вот и ответ, почему Польша развивается, а мы нет
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ALexxxS
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Додано: Вів 11 сер, 2020 13:22
R2 написав:
Економіка Польщі на сьогодні нарощує відрив від української завдяки багатомільярдній допомозі країн Євросоюзу, якої позбавлена Україна.
А давайте поставим вопрос иначе: почему Польше дают кредиты, а Украине - нет? Я говорю не про трансферты в рамках ЕС, а именно про те кредиты, которые Польша получала с условием возврата.
Хотя и про безвозвратные гранты можно вспомнить
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PasserBy
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Додано: Вів 11 сер, 2020 13:37
PasserBy написав: R2 написав:
Економіка Польщі на сьогодні нарощує відрив від української завдяки багатомільярдній допомозі країн Євросоюзу, якої позбавлена Україна.
А давайте поставим вопрос иначе: почему Польше дают кредиты, а Украине - нет
? Я говорю не про трансферты в рамках ЕС, а именно про те кредиты, которые Польша получала с условием возврата.
Хотя и про безвозвратные гранты можно вспомнить
Потому, что Польша в свое время очень удачно под Германию "легла" (ну и шоковая послевоенная терапия чуть помогла)...
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_hunter
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Додано: Вів 11 сер, 2020 14:27
PasserBy написав: R2 написав:
Економіка Польщі на сьогодні нарощує відрив від української завдяки багатомільярдній допомозі країн Євросоюзу, якої позбавлена Україна.
А давайте поставим вопрос иначе: почему Польше дают кредиты, а Украине - нет? Я говорю не про трансферты в рамках ЕС, а именно про те кредиты, которые Польша получала с условием возврата.
Хотя и про безвозвратные гранты можно вспомнить
Мы сколько денег получили? Разве мало?
Или по карманам на всех не хватило?
Зе-Чмо
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p_a_l
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Додано: Вів 11 сер, 2020 14:55
PasserBy написав: R2 написав:
Економіка Польщі на сьогодні нарощує відрив від української завдяки багатомільярдній допомозі країн Євросоюзу, якої позбавлена Україна.
А давайте поставим вопрос иначе: почему Польше дают кредиты, а Украине - нет? Я говорю не про трансферты в рамках ЕС, а именно про те кредиты, которые Польша получала с условием возврата.
Хотя и про безвозвратные гранты можно вспомнить
А ще - на які цілі викорстовувалися ці кредити
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Taras Rudko
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Додано: Вів 11 сер, 2020 16:32
Taras Rudko написав:
на які цілі викорстовувалися ці кредити
100 млрд. грн. на ковид. Легко! И де ци гроши?
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sal
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Додано: Вів 11 сер, 2020 17:20
ну рівень качки. річкової.
зелене болото рулює.
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igorbuda52
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Додано: Вів 11 сер, 2020 18:47
Сказки о "проклятых землях"))
Да потому что все что можно воруют!
Все что к полу не приколочено пытаются украсть, а веселая команда зеленуки уже и пол хотят продать..
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straponesa
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Додано: Вів 11 сер, 2020 19:32
Диджитализация говорите? В переводе это: Торговля Землёй, азартные игры, "нестреляем", ЗП в реальном производстве.....
Послушаем все стороны:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Kudrjavuy
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