|
|
|
У Кабміні пояснили, чому економіка України відстала від...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 11 сер, 2020 22:24
Приклад... Хочу експортовате насіння дикорослих бур'янів. Маю клентов на 10 млн грн. Но Україна е единой единственной в світе краіной яка для експорта насіння (не імпорта) вимагае цертифікату та каже що такого цертифікату не видасть. Імпортер не хоче ніякого цертифікату... Яке це дурнее.
-
panleszek1
-
-
- Повідомлень: 17
- З нами з: 01.02.14
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234
і 6 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|