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У Кабміні пояснили, чому
економіка України відстала від...

У Кабміні пояснили, чому економіка України відстала від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 22:24

Влада не думае за крвіну

Приклад... Хочу експортовате насіння дикорослих бур'янів. Маю клентов на 10 млн грн. Но Україна е единой единственной в світе краіной яка для експорта насіння (не імпорта) вимагае цертифікату та каже що такого цертифікату не видасть. Імпортер не хоче ніякого цертифікату... Яке це дурнее.
panleszek1
 
Повідомлень: 17
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