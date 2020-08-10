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У Кабміні пояснили, чому економіка України відстала від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 11 сер, 2020 22:53
Этот дядя вообще "здоровый"?
Удивляет этот момент : "
Економіка Польщі на сьогодні нарощує відрив від української завдяки багатомільярдній допомозі країн Євросоюзу, якої позбавлена Україна."
А когда и в какие времена экономика Польши и Украины была на ровне ?
Как вообще можно так ставить вопрос!!!!!
ЭТОТ ЧЕЛОВЕК ВООБЩЕ АДЕКВАЬНЫЙ? Ми рухаємось повільніше, тому що нам цих додаткових десятків мільярдів доларів грантів не надходить, тому що ми свого часу на початку 90-х “підковзнулися” з європейською інтеграцією----- ЧТО ОН ВООБЩЕ НЕСЕТ?
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Americanec
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Додано: Сер 12 сер, 2020 09:47
А чего ж ты такой умный министр не рассказал пр 20-30 миллиардов долларов долга в 90х которые Польше тупо списали?
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alex_t_1467
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Додано: Сер 12 сер, 2020 10:14
Americanec написав:
Этот дядя вообще "здоровый"?
Удивляет этот момент : "
Економіка Польщі на сьогодні нарощує відрив від української завдяки багатомільярдній допомозі країн Євросоюзу, якої позбавлена Україна."А когда и в какие времена экономика Польши и Украины была на ровне ?
Как вообще можно так ставить вопрос!!!!!
ЭТОТ ЧЕЛОВЕК ВООБЩЕ АДЕКВАЬНЫЙ? Ми рухаємось повільніше, тому що нам цих додаткових десятків мільярдів доларів грантів не надходить, тому що ми свого часу на початку 90-х “підковзнулися” з європейською інтеграцією----- ЧТО ОН ВООБЩЕ НЕСЕТ?
В школе, как я понимаю, этого еще не проходили? -- было время, когда челноки из Польши массово сюда ломились...
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_hunter
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