RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Кабміні пояснили, чому
економіка України відстала від...

У Кабміні пояснили, чому економіка України відстала від...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 22:53

Этот дядя вообще "здоровый"?
Удивляет этот момент : "
Економіка Польщі на сьогодні нарощує відрив від української завдяки багатомільярдній допомозі країн Євросоюзу, якої позбавлена Україна."
А когда и в какие времена экономика Польши и Украины была на ровне ?
Как вообще можно так ставить вопрос!!!!!

ЭТОТ ЧЕЛОВЕК ВООБЩЕ АДЕКВАЬНЫЙ? Ми рухаємось повільніше, тому що нам цих додаткових десятків мільярдів доларів грантів не надходить, тому що ми свого часу на початку 90-х “підковзнулися” з європейською інтеграцією----- ЧТО ОН ВООБЩЕ НЕСЕТ?
Americanec
 
Повідомлень: 1
З нами з: 11.08.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 09:47

А чего ж ты такой умный министр не рассказал пр 20-30 миллиардов долларов долга в 90х которые Польше тупо списали?
alex_t_1467
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 09.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 10:14

  Americanec написав:Этот дядя вообще "здоровый"?
Удивляет этот момент : "
Економіка Польщі на сьогодні нарощує відрив від української завдяки багатомільярдній допомозі країн Євросоюзу, якої позбавлена Україна."
А когда и в какие времена экономика Польши и Украины была на ровне ?
Как вообще можно так ставить вопрос!!!!!

ЭТОТ ЧЕЛОВЕК ВООБЩЕ АДЕКВАЬНЫЙ? Ми рухаємось повільніше, тому що нам цих додаткових десятків мільярдів доларів грантів не надходить, тому що ми свого часу на початку 90-х “підковзнулися” з європейською інтеграцією----- ЧТО ОН ВООБЩЕ НЕСЕТ?

В школе, как я понимаю, этого еще не проходили? -- было время, когда челноки из Польши массово сюда ломились...
_hunter
 
Повідомлень: 2559
З нами з: 22.03.15
Подякував: 11 раз.
Подякували: 214 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 10:35

Вже нічого не дивує в цих теоретиках, але смішно читати подібні статті. Усе таки Finance може і не публікувати усілякої нісенітниці на кшталт оцієї. Польща має національну ідею, якої немає в українців за майже 30 років незалежності. Польща обрала Бальцеровича і 10 років йшла шляхом болючих та непопулярних реформ, саме тому отримала таку суму фінансової допомоги та підтримки. А українці обрали популізм замість розуму та навичок, тому мають те на що заслуговують. І немає взагалі що тут порівнювати, зеленолобі жаби. Коли українці навчаться бути відповідальними за свої рішення, коли будуть думати а не хайпувати, тоді можливо Україна поверне на іншу дорогу та почне розбудовувати країну. Тоді буде час порівнювати та говорити про економіку. А при бажанні 3/4 населення шари і низьких тарифів розвиток економіки НЕМОЖЛИВИЙ.
Sonya
 
Повідомлень: 78
З нами з: 09.12.14
Подякував: 11 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Падіння економіки України буде глибшим, ніж світової -...
R2 » Вів 11 сер, 2020 08:50
3 186
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 сер, 2020 09:07
hazanovich_alexey
Економіка Швеції скоротилася на 8,6%, незважаючи на...
R2 » Пон 10 сер, 2020 13:04
1 50
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 сер, 2020 13:04
svyatoslav_hromyak
Міжнародні резерви України зросли завдяки новим запозиченням
R2 » П'ят 07 сер, 2020 19:09
2 104
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 сер, 2020 19:16
RO41m

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.