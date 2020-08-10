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У Кабміні пояснили, чому
економіка України відстала від...

У Кабміні пояснили, чому економіка України відстала від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 22:53

Этот дядя вообще "здоровый"?
Удивляет этот момент : "
Економіка Польщі на сьогодні нарощує відрив від української завдяки багатомільярдній допомозі країн Євросоюзу, якої позбавлена Україна."
А когда и в какие времена экономика Польши и Украины была на ровне ?
Как вообще можно так ставить вопрос!!!!!

ЭТОТ ЧЕЛОВЕК ВООБЩЕ АДЕКВАЬНЫЙ? Ми рухаємось повільніше, тому що нам цих додаткових десятків мільярдів доларів грантів не надходить, тому що ми свого часу на початку 90-х “підковзнулися” з європейською інтеграцією----- ЧТО ОН ВООБЩЕ НЕСЕТ?
Americanec
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 09:47

А чего ж ты такой умный министр не рассказал пр 20-30 миллиардов долларов долга в 90х которые Польше тупо списали?
alex_t_1467
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 10:14

  Americanec написав:Этот дядя вообще "здоровый"?
Удивляет этот момент : "
Економіка Польщі на сьогодні нарощує відрив від української завдяки багатомільярдній допомозі країн Євросоюзу, якої позбавлена Україна."
А когда и в какие времена экономика Польши и Украины была на ровне ?
Как вообще можно так ставить вопрос!!!!!

ЭТОТ ЧЕЛОВЕК ВООБЩЕ АДЕКВАЬНЫЙ? Ми рухаємось повільніше, тому що нам цих додаткових десятків мільярдів доларів грантів не надходить, тому що ми свого часу на початку 90-х “підковзнулися” з європейською інтеграцією----- ЧТО ОН ВООБЩЕ НЕСЕТ?

В школе, как я понимаю, этого еще не проходили? -- было время, когда челноки из Польши массово сюда ломились...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 10:35

Вже нічого не дивує в цих теоретиках, але смішно читати подібні статті. Усе таки Finance може і не публікувати усілякої нісенітниці на кшталт оцієї. Польща має національну ідею, якої немає в українців за майже 30 років незалежності. Польща обрала Бальцеровича і 10 років йшла шляхом болючих та непопулярних реформ, саме тому отримала таку суму фінансової допомоги та підтримки. А українці обрали популізм замість розуму та навичок, тому мають те на що заслуговують. І немає взагалі що тут порівнювати, зеленолобі жаби. Коли українці навчаться бути відповідальними за свої рішення, коли будуть думати а не хайпувати, тоді можливо Україна поверне на іншу дорогу та почне розбудовувати країну. Тоді буде час порівнювати та говорити про економіку. А при бажанні 3/4 населення шари і низьких тарифів розвиток економіки НЕМОЖЛИВИЙ.
Sonya
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 13:06

Так мне нравятся специалисты в экономике и политике, которые уверены, что залог успеха в развитии любой страны - это высокие тарифы на коммуналку))) В Украине коммуналка растет постоянно!!! Тарифы сформированы абсолютно не прозразрачно, в себестоимость заложены коррупционная составляющая и неэффективное управление. Везде, куда дотягиваются руки чиновников начинается бедлам. И дело тут не в людях, желающих шары, а в отсутствии элит, которые хотели бы сломать эту систему. У Порошенко был шанс. Он толковый, опытный, очень богатый и успешный бизнесмен. Но все его успехи ограничились внешней политикой. Внутри страны он превращался в "барыгу", как говорил Саакашвили. Жадность Порошенко и желание рулить всеми финансовыми потоками внутри страны, быть единоличным центром принятия всех решений, нетерпимость к критике и наплевательское отношение на быт простых людей привели к президентсву неопытного актера. Потому что люди в Порохе увидели второго пуст не Яныка, а Кучму - хитрого, успешного за пределами страны, но жадного внутри политика. Которому оказалось мало уже имеющихся сотен миллионов долларов.
ALexxxS
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 13:14

  ALexxxS написав:Так мне нравятся специалисты в экономике и политике, которые уверены, что залог успеха в развитии любой страны - это высокие тарифы на коммуналку))) В Украине коммуналка растет постоянно!!! Тарифы сформированы абсолютно не прозразрачно, в себестоимость заложены коррупционная составляющая и неэффективное управление. Везде, куда дотягиваются руки чиновников начинается бедлам. И дело тут не в людях, желающих шары, а в отсутствии элит, которые хотели бы сломать эту систему. У Порошенко был шанс. Он толковый, опытный, очень богатый и успешный бизнесмен. Но все его успехи ограничились внешней политикой. Внутри страны он превращался в "барыгу", как говорил Саакашвили. Жадность Порошенко и желание рулить всеми финансовыми потоками внутри страны, быть единоличным центром принятия всех решений, нетерпимость к критике и наплевательское отношение на быт простых людей привели к президентсву неопытного актера. Потому что люди в Порохе увидели второго пуст не Яныка, а Кучму - хитрого, успешного за пределами страны, но жадного внутри политика. Которому оказалось мало уже имеющихся сотен миллионов долларов.

так що, Зекоманді барига досі заважає взяти хуліар кредитів і обігнати Польщу?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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2
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 13:18

Был такой шанс, кстати, и у Ющенко. Но кроме высоких доходов населения (на кредитных деньгах влившихся от иностранных банков и инвесторов) он ничем стране не запомнился. Пришел кризис мировой, банки и инвестора бабки вывели - и население осталось опять нищим. С кредитными машинами, ипотечной недвигой и телефонами по 400-500 долларов, куплеными в кредит. Никаких инфраструктурных вещей при Ющенко и Тимошенке не могу вспомнить. Где дороги, где аэропорты, где детская больница будущего??? где хоть один мост через Днепр сделанный от А до Я?? Даже Дарницкий мост не смогли доделать до конца. Который еще при Кучме начинали. А точно, Ющенко мемориал голодомору открыл за сколько-то сот миллионов. Янукович не был популистом, при нем минималка росла медленей всего. Но зато он был клептоманом, и всё его кодло думало только о деньгах. А вы всё думаете, что вот подымут стоимость коммуналки до уровня Швеции и мы заживем. Не заживем. Просто люди не будут платить. А если и будут - то просто станет больше долларовых миллионеров в стране
ALexxxS
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 13:24

flyman

Вопрос не в взятии, кредита, а в том как чиновники им будут распоряжаться. У нас шулявский мост, который по факту - не мост, а небольшой мостик длиной чуть больше сотни метров уже по стоимости 2млрд. И он еще толком не доделан. Только в Киеве таких мостов десятки. В Украине тысячи. Никаких хуллиардов не хватит кредитных денег если так их будут расходовать.
ALexxxS
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 13:26

  ALexxxS написав:А вы всё думаете, что вот подымут стоимость коммуналки до уровня Швеции и мы заживем. Не заживем. Просто люди не будут платить. А если и будут - то просто станет больше долларовых миллионеров в стране


Больше миллиардеров не станет. По статистике число миллиардеров со временем снижается. Но богатство миллиардеров быстро увеличивается семимильными шагами.
Амвросий
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  #<12
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