У Кабміні пояснили, чому економіка України відстала від...

Додано: Сер 12 сер, 2020 13:18

Был такой шанс, кстати, и у Ющенко. Но кроме высоких доходов населения (на кредитных деньгах влившихся от иностранных банков и инвесторов) он ничем стране не запомнился. Пришел кризис мировой, банки и инвестора бабки вывели - и население осталось опять нищим. С кредитными машинами, ипотечной недвигой и телефонами по 400-500 долларов, куплеными в кредит. Никаких инфраструктурных вещей при Ющенко и Тимошенке не могу вспомнить. Где дороги, где аэропорты, где детская больница будущего??? где хоть один мост через Днепр сделанный от А до Я?? Даже Дарницкий мост не смогли доделать до конца. Который еще при Кучме начинали. А точно, Ющенко мемориал голодомору открыл за сколько-то сот миллионов. Янукович не был популистом, при нем минималка росла медленей всего. Но зато он был клептоманом, и всё его кодло думало только о деньгах. А вы всё думаете, что вот подымут стоимость коммуналки до уровня Швеции и мы заживем. Не заживем. Просто люди не будут платить. А если и будут - то просто станет больше долларовых миллионеров в стране