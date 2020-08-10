У Кабміні пояснили, чому економіка України відстала від...
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ALexxxS написав:Был такой шанс, кстати, и у Ющенко. Но кроме высоких доходов населения (на кредитных деньгах влившихся от иностранных банков и инвесторов) он ничем стране не запомнился. Пришел кризис мировой, банки и инвестора бабки вывели - и население осталось опять нищим. С кредитными машинами, ипотечной недвигой и телефонами по 400-500 долларов, куплеными в кредит. Никаких инфраструктурных вещей при Ющенко и Тимошенке не могу вспомнить. Где дороги, где аэропорты, где детская больница будущего??? где хоть один мост через Днепр сделанный от А до Я?? Даже Дарницкий мост не смогли доделать до конца. Который еще при Кучме начинали. А точно, Ющенко мемориал голодомору открыл за сколько-то сот миллионов. Янукович не был популистом, при нем минималка росла медленей всего. Но зато он был клептоманом, и всё его кодло думало только о деньгах. А вы всё думаете, что вот подымут стоимость коммуналки до уровня Швеции и мы заживем. Не заживем. Просто люди не будут платить. А если и будут - то просто станет больше долларовых миллионеров в стране
Я не фантаст, но хочется услышать от других как они видят "Украину"? Если от кликуш наёмных, то у них всё только развивается - но как оказывается в дальнейшем - только за пределами Украины,...
- Пожалуйста, приведите хоть один вероятный сценарий, для Украины, - где население честно зарабатывает и улучшает своё благосостояние. - Где бизнес стремиться к вложению в новые технологии. - Где восстанавливаются сёла и хорошие дороги. - Где города не рушатся по причине наличия устаревшей инфраструктуры,. - Где могут жить не только люди, но и население. - Где население стремиться работать и зарабатывать отечественную валюту. - Где Воры сидят в тюрьмах, а в каждом дворе играют дети. - Где старики, что Честно прожили жизнь и отработали на Государство - не мрут от голода и нищеты. - Где есть гарантии того, что завтра внешний или внутренний Враг не отберёт твоё имущество, жизнь,... - Где есть вера в то, что завтра твои дети останутся жить дома, ибо "дома" лучше всего. - Где есть Право и Законы. - Где Врач лечит, а не вымогает, ибо ему то же хочется кушать - где учитель учит, а не придумывает как обложить родителей оброком, - Где чиновник исполняет свои обязанности, а не саботирует их с целью вымогательства. .........................................
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Я тоже не фантаст и тем более не могу предвидеть будущее. я почти 20 лет проработал в разных бизнесах (наёмным работником). И могу с уверенностью сказать, что успех будет, там куда не смогут дотянуться лапы чиновников. То есть нужно максимально развивать частный бизнес. У нас Укрзализныця - монстр финансовый, монополист и огромный бизнес постоянно ноет об убыточности и нехватке денег. особенно это касается пассажирских перевозок. Зайдите на сайт RegioJet и посмотрите на стоимость билетов, Например от Братиславы до Праги, или Кракова, или Вены. и сравните их поезда с нашими, и сравните цены. И окажется что почти одинаково за лучший сервис Но там ведь и работники зарабатывают больше чем наши, и услуги подрядчиков дороже. та же ерунда с Вузами, та же ерунда в Сельском хозяйстве, даже Жеки городские сравнить с частными и то - разница в тарифах и качестве услуг видна
Я тоже не фантаст и тем более не могу предвидеть будущее. я почти 20 лет проработал в разных бизнесах (наёмным работником). И могу с уверенностью сказать, что успех будет, там куда не смогут дотянуться лапы чиновников. То есть нужно максимально развивать частный бизнес. У нас Укрзализныця - монстр финансовый, монополист и огромный бизнес постоянно ноет об убыточности и нехватке денег. особенно это касается пассажирских перевозок. Зайдите на сайт RegioJet и посмотрите на стоимость билетов, Например от Братиславы до Праги, или Кракова, или Вены. и сравните их поезда с нашими, и сравните цены. И окажется что почти одинаково за лучший сервис Но там ведь и работники зарабатывают больше чем наши, и услуги подрядчиков дороже. та же ерунда с Вузами, та же ерунда в Сельском хозяйстве, даже Жеки городские сравнить с частными и то - разница в тарифах и качестве услуг видна
Вероятно Вы не поняли вопрос? - Так должно быть - и это нормально! - Вопрос почему у нас, чем больше население старается лишить себя, во имя чего-то, то появляется больше "чего-то" под предлогом "от власти", от чиновников, от бизнеса,.... - Но по факту у "них"(системы смотрящих) - всё в шиколаде, в родовых имениях в тёплых странах.
Т.Е. ВСЁ наоборот? Каков должен быть сценарий ликвидации безумного скота, утратившего рамсы, в Украине? - по ка, что идёт обратный процесс.(и вы это подтверждаете)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.