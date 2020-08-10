У Кабміні пояснили, чому економіка України відстала від...

Додано: Сер 12 сер, 2020 13:35

ALexxxS написав: Был такой шанс, кстати, и у Ющенко. Но кроме высоких доходов населения (на кредитных деньгах влившихся от иностранных банков и инвесторов) он ничем стране не запомнился. Пришел кризис мировой, банки и инвестора бабки вывели - и население осталось опять нищим. С кредитными машинами, ипотечной недвигой и телефонами по 400-500 долларов, куплеными в кредит. Никаких инфраструктурных вещей при Ющенко и Тимошенке не могу вспомнить. Где дороги, где аэропорты, где детская больница будущего??? где хоть один мост через Днепр сделанный от А до Я?? Даже Дарницкий мост не смогли доделать до конца. Который еще при Кучме начинали. А точно, Ющенко мемориал голодомору открыл за сколько-то сот миллионов. Янукович не был популистом, при нем минималка росла медленей всего. Но зато он был клептоманом, и всё его кодло думало только о деньгах. А вы всё думаете, что вот подымут стоимость коммуналки до уровня Швеции и мы заживем. Не заживем. Просто люди не будут платить. А если и будут - то просто станет больше долларовых миллионеров в стране Был такой шанс, кстати, и у Ющенко. Но кроме высоких доходов населения (на кредитных деньгах влившихся от иностранных банков и инвесторов) он ничем стране не запомнился. Пришел кризис мировой, банки и инвестора бабки вывели - и население осталось опять нищим. С кредитными машинами, ипотечной недвигой и телефонами по 400-500 долларов, куплеными в кредит. Никаких инфраструктурных вещей при Ющенко и Тимошенке не могу вспомнить. Где дороги, где аэропорты, где детская больница будущего??? где хоть один мост через Днепр сделанный от А до Я?? Даже Дарницкий мост не смогли доделать до конца. Который еще при Кучме начинали. А точно, Ющенко мемориал голодомору открыл за сколько-то сот миллионов. Янукович не был популистом, при нем минималка росла медленей всего. Но зато он был клептоманом, и всё его кодло думало только о деньгах. А вы всё думаете, что вот подымут стоимость коммуналки до уровня Швеции и мы заживем. Не заживем. Просто люди не будут платить. А если и будут - то просто станет больше долларовых миллионеров в стране

Я не фантаст, но хочется услышать от других как они видят "Украину"? Если от кликуш наёмных, то у них всё только развивается - но как оказывается в дальнейшем - только за пределами Украины,...- где население честно зарабатывает и улучшает своё благосостояние.- Где бизнес стремиться к вложению в новые технологии.- Где восстанавливаются сёла и хорошие дороги.- Где города не рушатся по причине наличия устаревшей инфраструктуры,.- Где могут жить не только люди, но и население.- Где население стремиться работать и зарабатывать отечественную валюту.- Где Воры сидят в тюрьмах, а в каждом дворе играют дети.- Где старики, что Честно прожили жизнь и отработали на Государство - не мрут от голода и нищеты.- Где есть гарантии того, что завтра внешний или внутренний Враг не отберёт твоё имущество, жизнь,...- Где есть вера в то, что завтра твои дети останутся жить дома, ибо "дома" лучше всего.- Где есть Право и Законы.- Где Врач лечит, а не вымогает, ибо ему то же хочется кушать- где учитель учит, а не придумывает как обложить родителей оброком,- Где чиновник исполняет свои обязанности, а не саботирует их с целью вымогательства..........................................