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У Кабміні пояснили, чому
економіка України відстала від...

У Кабміні пояснили, чому економіка України відстала від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 13:35

  ALexxxS написав:Был такой шанс, кстати, и у Ющенко. Но кроме высоких доходов населения (на кредитных деньгах влившихся от иностранных банков и инвесторов) он ничем стране не запомнился. Пришел кризис мировой, банки и инвестора бабки вывели - и население осталось опять нищим. С кредитными машинами, ипотечной недвигой и телефонами по 400-500 долларов, куплеными в кредит. Никаких инфраструктурных вещей при Ющенко и Тимошенке не могу вспомнить. Где дороги, где аэропорты, где детская больница будущего??? где хоть один мост через Днепр сделанный от А до Я?? Даже Дарницкий мост не смогли доделать до конца. Который еще при Кучме начинали. А точно, Ющенко мемориал голодомору открыл за сколько-то сот миллионов. Янукович не был популистом, при нем минималка росла медленей всего. Но зато он был клептоманом, и всё его кодло думало только о деньгах. А вы всё думаете, что вот подымут стоимость коммуналки до уровня Швеции и мы заживем. Не заживем. Просто люди не будут платить. А если и будут - то просто станет больше долларовых миллионеров в стране

Я не фантаст, но хочется услышать от других как они видят "Украину"? Если от кликуш наёмных, то у них всё только развивается - но как оказывается в дальнейшем - только за пределами Украины,...

- Пожалуйста, приведите хоть один вероятный сценарий, для Украины,
- где население честно зарабатывает и улучшает своё благосостояние.
- Где бизнес стремиться к вложению в новые технологии.
- Где восстанавливаются сёла и хорошие дороги.
- Где города не рушатся по причине наличия устаревшей инфраструктуры,.
- Где могут жить не только люди, но и население.
- Где население стремиться работать и зарабатывать отечественную валюту.
- Где Воры сидят в тюрьмах, а в каждом дворе играют дети.
- Где старики, что Честно прожили жизнь и отработали на Государство - не мрут от голода и нищеты.
- Где есть гарантии того, что завтра внешний или внутренний Враг не отберёт твоё имущество, жизнь,...
- Где есть вера в то, что завтра твои дети останутся жить дома, ибо "дома" лучше всего.
- Где есть Право и Законы.
- Где Врач лечит, а не вымогает, ибо ему то же хочется кушать
- где учитель учит, а не придумывает как обложить родителей оброком,
- Где чиновник исполняет свои обязанности, а не саботирует их с целью вымогательства.
.........................................
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 14:11

Амвросий

https://www.forbes.ru/milliardery-photo ... -proshlogo

С чего вы взяли ,что их становится меньше?
ALexxxS
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 14:22

Kudrjavuy

Я тоже не фантаст и тем более не могу предвидеть будущее. я почти 20 лет проработал в разных бизнесах (наёмным работником). И могу с уверенностью сказать, что успех будет, там куда не смогут дотянуться лапы чиновников. То есть нужно максимально развивать частный бизнес. У нас Укрзализныця - монстр финансовый, монополист и огромный бизнес постоянно ноет об убыточности и нехватке денег. особенно это касается пассажирских перевозок. Зайдите на сайт RegioJet и посмотрите на стоимость билетов, Например от Братиславы до Праги, или Кракова, или Вены. и сравните их поезда с нашими, и сравните цены. И окажется что почти одинаково за лучший сервис Но там ведь и работники зарабатывают больше чем наши, и услуги подрядчиков дороже. та же ерунда с Вузами, та же ерунда в Сельском хозяйстве, даже Жеки городские сравнить с частными и то - разница в тарифах и качестве услуг видна
ALexxxS
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 14:30

  ALexxxS написав:Kudrjavuy

Я тоже не фантаст и тем более не могу предвидеть будущее. я почти 20 лет проработал в разных бизнесах (наёмным работником). И могу с уверенностью сказать, что успех будет, там куда не смогут дотянуться лапы чиновников. То есть нужно максимально развивать частный бизнес. У нас Укрзализныця - монстр финансовый, монополист и огромный бизнес постоянно ноет об убыточности и нехватке денег. особенно это касается пассажирских перевозок. Зайдите на сайт RegioJet и посмотрите на стоимость билетов, Например от Братиславы до Праги, или Кракова, или Вены. и сравните их поезда с нашими, и сравните цены. И окажется что почти одинаково за лучший сервис Но там ведь и работники зарабатывают больше чем наши, и услуги подрядчиков дороже. та же ерунда с Вузами, та же ерунда в Сельском хозяйстве, даже Жеки городские сравнить с частными и то - разница в тарифах и качестве услуг видна

Вероятно Вы не поняли вопрос?
- Так должно быть - и это нормально!
- Вопрос почему у нас, чем больше население старается лишить себя, во имя чего-то, то появляется больше "чего-то" под предлогом "от власти", от чиновников, от бизнеса,....
- Но по факту у "них"(системы смотрящих) - всё в шиколаде, в родовых имениях в тёплых странах.

Т.Е. ВСЁ наоборот?
Каков должен быть сценарий ликвидации безумного скота, утратившего рамсы, в Украине?
- по ка, что идёт обратный процесс.(и вы это подтверждаете)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 14:34

  ALexxxS написав:С чего вы взяли ,что их становится меньше?


Статистику как-то по всему миру публиковали. По ней число миллиардеров медленно уменьшается. Но богатство миллиардеров быстро увеличивается. Растет расслоение между бедными и богатыми.

По сути 61 человек владеют таким-же богатством, каким и все остальное население мира. А 82% от всех доходов в мире получает всего 1% населения планеты. Чудовищное расслоение.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 14:57

Амвросий

Я вам дал ссылку. Можете сами погуглить. Благосостояние населения во всем мире улучшается, и в Украине в том числе. Вопрос в отставании Украины от похожих экономик с одинаковыми исходными позициями.
ALexxxS
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 15:18

ALexxxS
Их новое название не "колядныки" https://censor.net.ua/photo_news/321313 ... _na_pensii
- Честные заёмщики - будущие бизнесмены.
- Так, что не так в Украине?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 15:22

Kudrjavuy

Не уверен, что я и сейчас понял ваш вопрос.
Отвечу так как понял, сценариев вижу несколько - медленная эволюция, как сейчас в Украине с постоянной сменой власти. революция - как было в 1917 году и рисками превратится или в Северную Корею или Сингапур, и деградация как у Кубы или ЮАР. Эволюция самый безболезненый процесс, но мы будем постоянно отставать, причем все больше и больше. Аргентина - отличный пример. 100 лет назад они были на одном уровне со США. Так и мы были когда-то на одном уровне с Польшей
ALexxxS
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 15:29

  ALexxxS написав:Kudrjavuy

Не уверен, что я и сейчас понял ваш вопрос.
Отвечу так как понял, сценариев вижу несколько - медленная эволюция, как сейчас в Украине с постоянной сменой власти. революция - как было в 1917 году и рисками превратится или в Северную Корею или Сингапур, и деградация как у Кубы или ЮАР. Эволюция самый безболезненый процесс, но мы будем постоянно отставать, причем все больше и больше. Аргентина - отличный пример. 100 лет назад они были на одном уровне со США. Так и мы были когда-то на одном уровне с Польшей

"Эволюция" - это обратный процесс процессу, который воспроизводится сейчас в Украине.
Прямым образом противоречит сохранению Государства.
https://strana.ua/news/283854-kabmin-pr ... myhal.html
Какие перспективы, для опрокидывания состояния экономики в Украине, в сторону не деградации и продажи Украины Вы видите? Сценарии и перспективы к развитию?

- Что в Вашем понимании представляет эта "эволюция"? И переход к ней?

Например .... возвращает всё нажитое честным трудом - ликвидируются схемы и впроваджуючи - закрываются двери над теми, кто банкротил и уничтожал все предприятия, .... этих пунктов бесконечное множество, как и лиц...
Но возвращаются не деньги, а производства, элементы инфраструктуры, Вузы, НИИ,...
-?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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