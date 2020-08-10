На утримання однієї "законсервованої" в’язниці щороку витрачається понад 10 мільйонів гривень.
Дивися повний текст Малюська сказав, у скільки обходиться державі \"законсервована\" в’язниця.
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Додано: Вів 11 сер, 2020 13:17
Малюська сказав, у скільки обходиться державі...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Малюська сказав, у скільки обходиться державі \"законсервована\" в’язниця.
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