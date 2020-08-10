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Малюська сказав, у скільки
обходиться державі...

Малюська сказав, у скільки обходиться державі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 13:17

Малюська сказав, у скільки обходиться державі...

Пропонуємо до обговорення:
На утримання однієї "законсервованої" в’язниці щороку витрачається понад 10 мільйонів гривень.

Дивися повний текст Малюська сказав, у скільки обходиться державі \"законсервована\" в’язниця.
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