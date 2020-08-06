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Райффайзен банк Аваль планує збільшити виплату...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 11 сер, 2020 13:32
Пропонуємо до обговорення:
Райффайзен банк Аваль планує направити на виплату дивідендів власникам простих акцій за підсумками роботи фінустанови в 2019 році 4,274 млрд грн (90% прибутку), тоді як в минулому році нарахував 3,561 млрд грн, а роком раніше - 4,244 млрд грн.
Дивися повний текст Райффайзен банк Аваль планує збільшити виплату дивідендів до 4,27 млрд грн
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Додано: Вів 11 сер, 2020 13:32
А я то думав, чому вони за валютні рахунки ввели оплату. Треба ж дивіденти виплатити
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kyiv7777
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