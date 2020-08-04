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Toyota офіційно показала
оновлений кросовер RAV4 (фото)

Toyota офіційно показала оновлений кросовер RAV4 (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 14:01

Toyota офіційно показала оновлений кросовер RAV4 (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Toyota офіційно показала оновлений кросовер RAV4.

Дивися повний текст Toyota офіційно показала оновлений кросовер RAV4 (фото).
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