Компанія Toyota офіційно показала оновлений кросовер RAV4.
Дивися повний текст Toyota офіційно показала оновлений кросовер RAV4 (фото).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 11 сер, 2020 14:01
Toyota офіційно показала оновлений кросовер RAV4 (фото)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Toyota офіційно показала оновлений кросовер RAV4 (фото).
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|