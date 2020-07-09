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СБУ викрила "Укрбуд" на мільйонних оборудках під час...
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Додано: Вів 11 сер, 2020 14:20
Пропонуємо до обговорення:
Служба безпеки України викрила керівництво державної будівельної корпорації «Укрбуд» на мільйонних зловживаннях під час тендерів на зведення об’єктів зберігання та переміщення радіоактивних відходів на території зони відчуження.
Дивися повний текст СБУ викрила \"Укрбуд\" на мільйонних оборудках під час будівництва у Чорнобильській зоні
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Додано: Вів 11 сер, 2020 14:20
неожиданно, да?
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