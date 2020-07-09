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СБУ викрила "Укрбуд" на
мільйонних оборудках під час...

СБУ викрила "Укрбуд" на мільйонних оборудках під час...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 14:20

СБУ викрила "Укрбуд" на мільйонних оборудках під час...

Пропонуємо до обговорення:
Служба безпеки України викрила керівництво державної будівельної корпорації «Укрбуд» на мільйонних зловживаннях під час тендерів на зведення об’єктів зберігання та переміщення радіоактивних відходів на території зони відчуження.

Дивися повний текст СБУ викрила \"Укрбуд\" на мільйонних оборудках під час будівництва у Чорнобильській зоні.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 14:20

неожиданно, да?
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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