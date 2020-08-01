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СБУ викрила "Укрбуд" на мільйонних оборудках під час...
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Додано: Вів 11 сер, 2020 14:20
Пропонуємо до обговорення:
Служба безпеки України викрила керівництво державної будівельної корпорації «Укрбуд» на мільйонних зловживаннях під час тендерів на зведення об’єктів зберігання та переміщення радіоактивних відходів на території зони відчуження.
Дивися повний текст СБУ викрила \"Укрбуд\" на мільйонних оборудках під час будівництва у Чорнобильській зоні
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R2
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Додано: Вів 11 сер, 2020 14:20
неожиданно, да?
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sal
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Додано: Вів 11 сер, 2020 14:42
что серйозно? - да серйозно!
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vitaliy_panchuk
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Додано: Сер 12 сер, 2020 09:20
СБУ и Укрбуд - это одна банда! Вы заметили, что все постройки Укрбуда находятся на земле, которая принадлежала военным частям и т.п.
Никто из глав Укрбуда не посажен, значит деньги занесли во власть, а значит СБУ (цепной пёсик власти) ничего не будет предпринимать, что разве для показухи.
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hazanovich_alexey
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Додано: Сер 12 сер, 2020 09:34
hazanovich_alexey написав:
СБУ и Укрбуд - это одна банда! Вы заметили, что все постройки Укрбуда находятся на земле, которая принадлежала военным частям и т.п.
Никто из глав Укрбуда не посажен, значит деньги занесли во власть, а значит СБУ (цепной пёсик власти) ничего не будет предпринимать, что разве для показухи.
СБУ не ВСУ, на Чернобыле лет 25 работал папа Микитася с своими организациями.
А Микитась-младший был завязан на Бандюковича, а потом Порошенко и Кличко
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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