RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
СБУ викрила "Укрбуд" на
мільйонних оборудках під час...

СБУ викрила "Укрбуд" на мільйонних оборудках під час...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 14:20

СБУ викрила "Укрбуд" на мільйонних оборудках під час...

Пропонуємо до обговорення:
Служба безпеки України викрила керівництво державної будівельної корпорації «Укрбуд» на мільйонних зловживаннях під час тендерів на зведення об’єктів зберігання та переміщення радіоактивних відходів на території зони відчуження.

Дивися повний текст СБУ викрила \"Укрбуд\" на мільйонних оборудках під час будівництва у Чорнобильській зоні.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89760
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 14:20

неожиданно, да?
sal
 
Заблокований
Повідомлень: 3901
З нами з: 25.03.16
Подякував: 795 раз.
Подякували: 291 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 14:42

что серйозно? - да серйозно!
vitaliy_panchuk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13
З нами з: 20.04.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 09:20

СБУ и Укрбуд - это одна банда! Вы заметили, что все постройки Укрбуда находятся на земле, которая принадлежала военным частям и т.п.
Никто из глав Укрбуда не посажен, значит деньги занесли во власть, а значит СБУ (цепной пёсик власти) ничего не будет предпринимать, что разве для показухи.
hazanovich_alexey
Аватар користувача
 
Повідомлень: 84
З нами з: 31.08.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 09:34

  hazanovich_alexey написав:СБУ и Укрбуд - это одна банда! Вы заметили, что все постройки Укрбуда находятся на земле, которая принадлежала военным частям и т.п.
Никто из глав Укрбуда не посажен, значит деньги занесли во власть, а значит СБУ (цепной пёсик власти) ничего не будет предпринимать, что разве для показухи.

СБУ не ВСУ, на Чернобыле лет 25 работал папа Микитася с своими организациями.
А Микитась-младший был завязан на Бандюковича, а потом Порошенко и Кличко
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 3986
З нами з: 29.05.18
Подякував: 101 раз.
Подякували: 702 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
"Укрбуд" подав до суду на компанії, які добудовують...
R2 » Сер 12 сер, 2020 09:04
1 16
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 сер, 2020 09:05
hazanovich_alexey
Kroll викрила аферу Суркісів з виведення з ПриватБанку...
R2 » Суб 01 сер, 2020 09:41
1 93
Переглянути останнє повідомлення
Суб 01 сер, 2020 09:41
l4567
СБУ викрила масштабне розкрадання коштів в «Укрзалізниці»
R2 » Сер 22 лип, 2020 14:26
1 88
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 лип, 2020 14:26
Галина441

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (25376)
12.08.2020 10:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.