Німеччина виступає проти американських санкцій щодо російського газопроводу «Північний потік – 2».
Дивися повний текст Європа самостійно вирішуватиме, у кого купувати газ - голова МЗС ФРН.
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Додано: Вів 11 сер, 2020 14:51
Європа самостійно вирішуватиме, у кого купувати газ -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Європа самостійно вирішуватиме, у кого купувати газ - голова МЗС ФРН.
Додано: Вів 11 сер, 2020 14:51
фріци давно лежать під пу.
фразу треба читати так: "Європа са вирішуватиме у кого купувати газ, за умови що це буде рашка"
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