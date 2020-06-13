Європа самостійно вирішуватиме, у кого купувати газ -...

Додано: Вів 11 сер, 2020 19:45

Кто бы мог подумать, немцам не нравится, когда ими пытаются руководить из-за океана. Брали бы пример с украинцев, которым звездно-полосатый сапог вполне по душе.

А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)