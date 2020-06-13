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Європа самостійно вирішуватиме,
у кого купувати газ -...

Європа самостійно вирішуватиме, у кого купувати газ -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 14:51

Європа самостійно вирішуватиме, у кого купувати газ -...

Пропонуємо до обговорення:
Німеччина виступає проти американських санкцій щодо російського газопроводу «Північний потік – 2».

Дивися повний текст Європа самостійно вирішуватиме, у кого купувати газ - голова МЗС ФРН.
R2
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фріци давно лежать під пу.
фразу треба читати так: "Європа са вирішуватиме у кого купувати газ, за умови що це буде рашка"
kyiv7777
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 16:38

И самостоятельно обороняться.
p_a_l
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Риторика в московському стилі :(
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 19:45

Кто бы мог подумать, немцам не нравится, когда ими пытаются руководить из-за океана. Брали бы пример с украинцев, которым звездно-полосатый сапог вполне по душе.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 10:12

  summacut написав:Кто бы мог подумать, немцам не нравится, когда ими пытаются руководить из-за океана. Брали бы пример с украинцев, которым звездно-полосатый сапог вполне по душе.

Неуместное сравнение: ребенку может не нравиться когда его днем спать укладывают, но кого это интересует?.. Или это намек на запоребриковских? -- типа не из-за океана "пришлые" -- а свои/родные -- надабрать?..
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 13:14

summacut Європа самостійно вирішуватиме, у кого покупать газ - глава МИД ФРГ
tvd4
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 14:54

  tvd4 написав:summacut Європа самостійно вирішуватиме, у кого покупать газ - глава МИД ФРГ


Правильно. И нечего из-за океана указывать у кого надо покупать, а у кого не надо.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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