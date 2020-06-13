Німеччина виступає проти американських санкцій щодо російського газопроводу «Північний потік – 2».
Дивися повний текст Європа самостійно вирішуватиме, у кого купувати газ - голова МЗС ФРН.
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Додано: Вів 11 сер, 2020 14:51
Європа самостійно вирішуватиме, у кого купувати газ -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Європа самостійно вирішуватиме, у кого купувати газ - голова МЗС ФРН.
Додано: Вів 11 сер, 2020 14:51
фріци давно лежать під пу.
фразу треба читати так: "Європа са вирішуватиме у кого купувати газ, за умови що це буде рашка"
Додано: Вів 11 сер, 2020 19:45
Кто бы мог подумать, немцам не нравится, когда ими пытаются руководить из-за океана. Брали бы пример с украинцев, которым звездно-полосатый сапог вполне по душе.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
Додано: Сер 12 сер, 2020 10:12
Неуместное сравнение: ребенку может не нравиться когда его днем спать укладывают, но кого это интересует?.. Или это намек на запоребриковских? -- типа не из-за океана "пришлые" -- а свои/родные -- надабрать?..
Додано: Сер 12 сер, 2020 13:14
summacut Європа самостійно вирішуватиме, у кого покупать газ - глава МИД ФРГ
Додано: Сер 12 сер, 2020 14:54
Правильно. И нечего из-за океана указывать у кого надо покупать, а у кого не надо.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
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