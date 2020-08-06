Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт про легалізацію грального бізнесу.
Дивися повний текст Зеленський остаточно легалізував гральний бізнес: що передбачає закон.
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Додано: Вів 11 сер, 2020 15:30
Зеленський остаточно легалізував гральний бізнес: що...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський остаточно легалізував гральний бізнес: що передбачає закон.
Додано: Вів 11 сер, 2020 15:30
Интересно, чем это кончится. Пару дней назад начали сдирать оранжевую пленку, а вместо нее - клеят черную непрозрачную пленку!
Смена оранжевых "автоматов", на черные "автоматы" ?
Гірше Шмигаля може бути тільки Шмигаль - 2.
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