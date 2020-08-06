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Зеленський остаточно легалізував
гральний бізнес: що...

Зеленський остаточно легалізував гральний бізнес: що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 15:30

Зеленський остаточно легалізував гральний бізнес: що...

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт про легалізацію грального бізнесу.

Дивися повний текст Зеленський остаточно легалізував гральний бізнес: що передбачає закон.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 15:30

Интересно, чем это кончится. Пару дней назад начали сдирать оранжевую пленку, а вместо нее - клеят черную непрозрачную пленку!
Смена оранжевых "автоматов", на черные "автоматы" ?
Гірше Шмигаля може бути тільки Шмигаль - 2.
zloy_ukr
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