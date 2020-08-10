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КМДА планує викупити земельну
ділянку біля парку Малишка...

КМДА планує викупити земельну ділянку біля парку Малишка...
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 16:27

КМДА планує викупити земельну ділянку біля парку Малишка...

Пропонуємо до обговорення:
Київська влада має намір викупити земельну ділянку біля парку Малишка у компанії-забудовника, яка під виглядом "благоустрою території" огородила ділянку парканом для будівництва багатофункціонального центру.

Дивися повний текст КМДА планує викупити земельну ділянку біля парку Малишка у власника скандального об'єкту.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 16:27

кто продал?
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 16:59

Разгром рынка и киосков на станции м. Лесная был 5 лет назад еще. Теперь огромная территория за забором(на Малышко по площади детский лепет по сравнению) тупо зарастает бурьяном. Виталя этих заборов "не замечает" в упор.
А все почему? Правильным людям участок достался)))
antey1969
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