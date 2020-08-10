|
|
КМДА планує викупити земельну ділянку біля парку Малишка...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 11 сер, 2020 16:27
Пропонуємо до обговорення:
Київська влада має намір викупити земельну ділянку біля парку Малишка у компанії-забудовника, яка під виглядом "благоустрою території" огородила ділянку парканом для будівництва багатофункціонального центру.
Дивися повний текст КМДА планує викупити земельну ділянку біля парку Малишка у власника скандального об'єкту
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 89759
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 11 сер, 2020 16:27
кто продал?
-
sal
-
-
- Повідомлень: 3907
- З нами з: 25.03.16
- Подякував: 795 раз.
- Подякували: 291 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 11 сер, 2020 16:59
Разгром рынка и киосков на станции м. Лесная был 5 лет назад еще. Теперь огромная территория за забором(на Малышко по площади детский лепет по сравнению) тупо зарастает бурьяном. Виталя этих заборов "не замечает" в упор.
А все почему? Правильным людям участок достался)))
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 9740
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1125 раз.
- Подякували: 2602 раз.
-
- Профіль
-
2
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор