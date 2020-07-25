RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
ПДФО з оренди нерухомості
пропонують зменшити до 2,5-5%

ПДФО з оренди нерухомості пропонують зменшити до 2,5-5%
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 16:37

ПДФО з оренди нерухомості пропонують зменшити до 2,5-5%

Пропонуємо до обговорення:
У Раді зареєстровано законопроект, яким пропонують зменшити ставку податку на доходи фізичних осіб з оренди нерухомості до 5%.

Дивися повний текст ПДФО з оренди нерухомості пропонують зменшити до 2,5-5%.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89759
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 16:37

А потом когда все засветятся опять поднять.
p_a_l
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3016
З нами з: 15.02.11
Подякував: 32 раз.
Подякували: 600 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: unicdima і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ринок нерухомості столиці у I півріччі (інфографіка)
R2 » Сер 05 сер, 2020 09:25
1 58
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 сер, 2020 09:25
RO41m
Електромобілі можуть ще подешевшати: що пропонують
R2 » Суб 25 лип, 2020 17:31
7 997
Переглянути останнє повідомлення
Нед 26 лип, 2020 15:25
sialeks
Ринок нерухомості пожвавився: в червні 2020 року попит...
R2 » Суб 25 лип, 2020 14:40
2 142
Переглянути останнє повідомлення
Суб 25 лип, 2020 17:42
luckymix

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (1589)
11.08.2020 17:32
Мегабанк (3273)
11.08.2020 17:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.