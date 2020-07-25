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ПДФО з оренди нерухомості пропонують зменшити до 2,5-5%
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Додано: Вів 11 сер, 2020 16:37
Пропонуємо до обговорення:
У Раді зареєстровано законопроект, яким пропонують зменшити ставку податку на доходи фізичних осіб з оренди нерухомості до 5%.
Дивися повний текст ПДФО з оренди нерухомості пропонують зменшити до 2,5-5%
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Додано: Вів 11 сер, 2020 16:37
А потом когда все засветятся опять поднять.
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