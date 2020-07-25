ПДФО з оренди нерухомості пропонують зменшити до 2,5-5%

Додано: Вів 11 сер, 2020 18:27

это керманычи делают скорее для себя, как и с отменой налогов с доходов по ОВГЗ.

Не секрет, что у любого керманыча, начиная с самого мелкого, куча битона. И сейчас его нужно как-то отбелять, но чтобы и не накладно )

Украина - богатая страна!

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