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У Києві шахраї підробили
документи і привласнили...

У Києві шахраї підробили документи і привласнили...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 17:17

У Києві шахраї підробили документи і привласнили...

Пропонуємо до обговорення:
У столиці шахраї за допомогою підроблених документів привласнили приміщення, де розміщуються дільничні інспектори.

Дивися повний текст У Києві шахраї підробили документи і привласнили приміщення поліції вартістю 3 млн грн.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 17:17

може вони б ще оп приватизували зі всім її тупим вмістом.
вовк в помощь.
igorbuda52
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