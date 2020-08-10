У столиці шахраї за допомогою підроблених документів привласнили приміщення, де розміщуються дільничні інспектори.
Дивися повний текст У Києві шахраї підробили документи і привласнили приміщення поліції вартістю 3 млн грн.
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Додано: Вів 11 сер, 2020 17:17
У Києві шахраї підробили документи і привласнили...
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Дивися повний текст У Києві шахраї підробили документи і привласнили приміщення поліції вартістю 3 млн грн.
Додано: Вів 11 сер, 2020 17:17
може вони б ще оп приватизували зі всім її тупим вмістом.
вовк в помощь.
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