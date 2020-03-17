10 серпня до Верховної Ради було внесено альтернативний законопроект про "стимулювання IT-галузі".
Дивися повний текст Альтернативний законопроект про \"стимулювання IT\": що пропонують в Уряді.
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Додано: Вів 11 сер, 2020 17:57
Альтернативний законопроект про "стимулювання IT": що...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Альтернативний законопроект про \"стимулювання IT\": що пропонують в Уряді.
Додано: Вів 11 сер, 2020 17:57
Дальше можно не читать.
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