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Альтернативний законопроект
про "стимулювання IT": що...

Альтернативний законопроект про "стимулювання IT": що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 17:57

Альтернативний законопроект про "стимулювання IT": що...

Пропонуємо до обговорення:
10 серпня до Верховної Ради було внесено альтернативний законопроект про "стимулювання IT-галузі".

Дивися повний текст Альтернативний законопроект про \"стимулювання IT\": що пропонують в Уряді.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 17:57

достижение Украиной в ближайшие годы ... мирового лидерства в индустрии информационных технологий.

Дальше можно не читать.
Grover
 
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