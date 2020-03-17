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Альтернативний законопроект
про "стимулювання IT": що...

Альтернативний законопроект про "стимулювання IT": що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 17:57

Альтернативний законопроект про "стимулювання IT": що...

Пропонуємо до обговорення:
10 серпня до Верховної Ради було внесено альтернативний законопроект про "стимулювання IT-галузі".

Дивися повний текст Альтернативний законопроект про \"стимулювання IT\": що пропонують в Уряді.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 17:57

достижение Украиной в ближайшие годы ... мирового лидерства в индустрии информационных технологий.

Дальше можно не читать.
Grover
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 10:04

  Grover написав:
достижение Украиной в ближайшие годы ... мирового лидерства в индустрии информационных технологий.

Дальше можно не читать.

Ну почему -- вполне стоит:
встановити податкове навантаження на зарплати найманих працівників на рівні 10% (5% податку на доходи фізичних осіб (замість 18%) + 5% єдиного соціального внеску (замість 22%) + звільнення від сплати військового збору);

решили пойти по пути Беларуси -- с ихним Парком. Одна беда -- "найманих працівників" в IT как бы нет -- и с какой радости IT-ФОП-ы согласятся на двухкратное повышение налогов -- вопрос...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 17:08

  _hunter написав:Одна беда -- "найманих працівників" в IT как бы нет -- и с какой радости IT-ФОП-ы согласятся на двухкратное повышение налогов -- вопрос...

К ФОПАм этот закон не имеет вообще никакого отношения. Он только для компаний, где программисты на зряплате. Более того, на ИТшников с зряплатой не менее 1200 евро должно приходиться не менее 70% бюджета компании. Такие есть: например кусочек Oracle в Одессе. Наверное, они и лоббируют себе налоговые льготы. Журналисты из этого раздувают хайп, при этом даже ссылку приводя на законопроект 3933 от 23.07.2020 (который в июле здесь уже обсосали), а не на 3933-1 от 10.08.2020. Но это для журналистов нормально. Кому оно надо те проекты читать?
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 17:12

  moveton написав:
  _hunter написав:Одна беда -- "найманих працівників" в IT как бы нет -- и с какой радости IT-ФОП-ы согласятся на двухкратное повышение налогов -- вопрос...

К ФОПАм этот закон не имеет вообще никакого отношения. Он только для компаний, где программисты на зряплате.

Я, собственно, про это же. Но преподносится это как "стимулювання IT" (а не стимулирование исчезающе малого числа IT-компаний).
_hunter
 
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