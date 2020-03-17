10 серпня до Верховної Ради було внесено альтернативний законопроект про "стимулювання IT-галузі".
Дивися повний текст Альтернативний законопроект про \"стимулювання IT\": що пропонують в Уряді.
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Додано: Вів 11 сер, 2020 17:57
Альтернативний законопроект про "стимулювання IT": що...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Альтернативний законопроект про \"стимулювання IT\": що пропонують в Уряді.
Додано: Вів 11 сер, 2020 17:57
Дальше можно не читать.
Додано: Сер 12 сер, 2020 10:04
Ну почему -- вполне стоит:
решили пойти по пути Беларуси -- с ихним Парком. Одна беда -- "найманих працівників" в IT как бы нет -- и с какой радости IT-ФОП-ы согласятся на двухкратное повышение налогов -- вопрос...
Додано: Сер 12 сер, 2020 17:08
К ФОПАм этот закон не имеет вообще никакого отношения. Он только для компаний, где программисты на зряплате. Более того, на ИТшников с зряплатой не менее 1200 евро должно приходиться не менее 70% бюджета компании. Такие есть: например кусочек Oracle в Одессе. Наверное, они и лоббируют себе налоговые льготы. Журналисты из этого раздувают хайп, при этом даже ссылку приводя на законопроект 3933 от 23.07.2020 (который в июле здесь уже обсосали), а не на
Додано: Сер 12 сер, 2020 17:12
Я, собственно, про это же. Но преподносится это как "стимулювання IT" (а не стимулирование исчезающе малого числа IT-компаний).
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