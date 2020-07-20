За тиждень здійснено продаж прав оренди на 60 земельних ділянок загальною площею 1029,86 га.
Дивися повний текст ТОП-3 області за кількістю проданих прав оренди на сільгоспземлю.
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Додано: Вів 11 сер, 2020 19:50
ТОП-3 області за кількістю проданих прав оренди на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ТОП-3 області за кількістю проданих прав оренди на сільгоспземлю.
Додано: Вів 11 сер, 2020 19:50
3100грн/га/год... тогда НДО 3100/,24 = почти 12 000грн... меньше 500 долл
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