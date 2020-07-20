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ТОП-3 області за кількістю
проданих прав оренди на...

ТОП-3 області за кількістю проданих прав оренди на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 19:50

ТОП-3 області за кількістю проданих прав оренди на...

Пропонуємо до обговорення:
За тиждень здійснено продаж прав оренди на 60 земельних ділянок загальною площею 1029,86 га.

Дивися повний текст ТОП-3 області за кількістю проданих прав оренди на сільгоспземлю.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 19:50

3100грн/га/год... тогда НДО 3100/,24 = почти 12 000грн... меньше 500 долл
Клаус
 
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