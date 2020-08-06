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Обленерго Суркісів має понад
700 млн грн податкового боргу

Обленерго Суркісів має понад 700 млн грн податкового боргу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 20:48

Обленерго Суркісів має понад 700 млн грн податкового боргу

Пропонуємо до обговорення:
Податковий борг ПАТ "Запоріжжяобленерго" становить 709,8 млн грн.

Дивися повний текст Обленерго Суркісів має понад 700 млн грн податкового боргу.
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 20:48

Где суркис там и беня... Его же предприятия платили на счета от крючкова...
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