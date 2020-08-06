Податковий борг ПАТ "Запоріжжяобленерго" становить 709,8 млн грн.
Дивися повний текст Обленерго Суркісів має понад 700 млн грн податкового боргу.
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Додано: Вів 11 сер, 2020 20:48
Обленерго Суркісів має понад 700 млн грн податкового боргу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Обленерго Суркісів має понад 700 млн грн податкового боргу.
Додано: Вів 11 сер, 2020 20:48
Где суркис там и беня... Его же предприятия платили на счета от крючкова...
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