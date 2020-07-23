У вересні в Україні має відбутися підвищення мінімальної зарплати до п'яти тисяч гривень.
Дивися повний текст Гетманцев розповів, звідки візьмуть гроші на підвищення мінімальних зарплат.
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Додано: Вів 11 сер, 2020 21:43
Гетманцев розповів, звідки візьмуть гроші на підвищення...
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Дивися повний текст Гетманцев розповів, звідки візьмуть гроші на підвищення мінімальних зарплат.
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