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Гетманцев розповів, звідки
візьмуть гроші на підвищення...

Гетманцев розповів, звідки візьмуть гроші на підвищення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 21:43

Гетманцев розповів, звідки візьмуть гроші на підвищення...

Пропонуємо до обговорення:
У вересні в Україні має відбутися підвищення мінімальної зарплати до п'яти тисяч гривень.

Дивися повний текст Гетманцев розповів, звідки візьмуть гроші на підвищення мінімальних зарплат.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 16:08

Бред несет депутат - какое отношение имеет обслуживание внешних долгов к повышению минимальных зарплат? - Никакого - бизнес ни копейки не получает от государства в случае декларативного повышения зарплат! У нас что экономика растет? Или может уровень налогов снизили? Так нет - надо себе зарплату поднять (чиновникам имеется ввиду) - а оказывается на это денег нет - вот незадача, но закон подписали - значит надо нагнуть тех кто еще работает - а как по другому "Шариков" не знает..
d_s_n
 
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