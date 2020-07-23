У вересні в Україні має відбутися підвищення мінімальної зарплати до п'яти тисяч гривень.
Дивися повний текст Гетманцев розповів, звідки візьмуть гроші на підвищення мінімальних зарплат.
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Додано: Вів 11 сер, 2020 21:43
Гетманцев розповів, звідки візьмуть гроші на підвищення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гетманцев розповів, звідки візьмуть гроші на підвищення мінімальних зарплат.
Додано: Сер 12 сер, 2020 16:08
Бред несет депутат - какое отношение имеет обслуживание внешних долгов к повышению минимальных зарплат? - Никакого - бизнес ни копейки не получает от государства в случае декларативного повышения зарплат! У нас что экономика растет? Или может уровень налогов снизили? Так нет - надо себе зарплату поднять (чиновникам имеется ввиду) - а оказывается на это денег нет - вот незадача, но закон подписали - значит надо нагнуть тех кто еще работает - а как по другому "Шариков" не знает..
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