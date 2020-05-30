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Ізраїльський ювелір створює
золоту захисну маску за 1,5...

Ізраїльський ювелір створює золоту захисну маску за 1,5...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 23:15

Ізраїльський ювелір створює золоту захисну маску за 1,5...

Пропонуємо до обговорення:
Ізраїльська ювелірна компанія Yvel працює над створенням найдорожчої у світі захисної маски від коронавірусу - маска із золотим покриттям та з тисячами діамантів коштуватиме 1,5 млн доларів.

Дивися повний текст Ізраїльський ювелір створює золоту захисну маску за 1,5 мільйона доларів (фото).
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yama
 
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