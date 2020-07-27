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"Укрбуд" подав до суду на компанії, які добудовують...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 12 сер, 2020 09:04
Пропонуємо до обговорення:
ТОВ "Укрбуд Девелопмент" та ТОВ "Інвестиційна компанія "Укрбуд Інвест" звернулися до Господарського суду м. Києва з Позовними заявами про визнання недійсними договорів та угод передання функцій забудовника по ЖК "Крістал Хаус" та ЖК "Паркова Долина".
Дивися повний текст \"Укрбуд\" подав до суду на компанії, які добудовують житло його ошуканим інвесторам
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R2
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Додано: Сер 12 сер, 2020 09:05
В суды они подают, клоуны. А распилить деньги инвесторов между собой и не сесть на 10 с конфискацией это нормально? Эти военные воры, а именно они были главой Укрбуда, просто до сих пор спонсирует власть, потому им ничего не будет.
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hazanovich_alexey
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