У першому півріччі більше спеціалістів, ніж зазвичай, відчули зменшення доходу.
Дивися повний текст Шалена конкуренція серед початківців: аналітика українського IT-ринку в липні.
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Додано: Сер 12 сер, 2020 09:37
Шалена конкуренція серед початківців: аналітика...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Шалена конкуренція серед початківців: аналітика українського IT-ринку в липні.
Додано: Сер 12 сер, 2020 09:37
тоесть упадок в основном производственном IT секторе, где требуется высокая квалификация.
А это уже индикатор ухода IT направления. Среди подсобных рабочих, которые им были нужны рост конкуренции - это тоже логично. Когда предприятия закрываются, высвобождается много рабочей силы и растет конкуренция. Когда IT направление окончательно будет вытеснено, джуны станут вообще не нужны.
Как говорится у всего есть начало и конец. Вот и закончилась эпоха айтишников. Айти уйдет в Индию и Китай.
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